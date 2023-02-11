İzmir ve çevre illerde deprem bölgesi için yardım seferberliği sürüyor

İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli'den Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım malzemesi gönderilmeye devam ediliyor.

İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli'den Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım malzemesi gönderilmeye devam ediliyor.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün eklenenlerle birlikte 30 ilçeden 1 milyon 892 bin 37 parça malzemenin, 191 tır ve 48 kamyonla bölgeye gönderildiğini ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada da 5 günde bölgeye 134 tır, 106 kamyon, 3 uçak ve 2 gemi yardım malzemesi sevk edildiği belirtildi.

Deprem bölgesi için soba mesaisi

Aydın'dan depremin ilk gününden itibaren bölgeye 204 yardım tırı ulaştırıldı.

Eşya ve gıda yardımının dışında bölgeye 40 yaşam konteyneri, 8 vinç, 56 iş makinesi, 34 kamyon, 1 arazöz, 1 jeneratör, 3 cenaze aracı, 12 çekici ve 6 kazıcı yükleyici gönderildi.

Kentte Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri de depremzedeler için soba üretiyor.

Günde 100 soba ve 400 boru üretilen okulda üretimin gelecek günlerde artırılmasının planlandığı belirtildi.

Denizli ve Manisa

Denizli'den ise Valilik öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde bölgeye gönderilen yardım malzemesi yüklü tır sayısının 222'ye ulaştığı bildirildi.

Manisa'dan da Valilik koordinasyonunda depremin ilk gününden itibaren bölgeye 5 bin 535 personel ile 481 araç ve 90 iş makinesi gönderildi, 318 tır ve 161 kamyon yardım malzemesi depremzedelere ulaştırıldı.