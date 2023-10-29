İzmir ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları

İzmir, Denizli, Manisa, Aydın ve Uşak'ta Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

İzmir, Denizli, Manisa, Aydın ve Uşak'ta Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

İzmir'deki kutlama programı, Valilikte tebrikleri kabul ile başladı. Vali Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Elban, Orgeneral Yeni ve Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, tören aracından vatandaşları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Vali Elban, törendeki konuşmasında, düşmanların Türk milletini Anadolu'dan söküp atmak için son bir hamleyle Anadolu'yu dört bir yandan kuşattığında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de makamını, mevkisini, rütbesini ve canını hiçe sayarak Samsun'a çıktığını, tüm tehlikelere rağmen direnişi örgütlediğini söyledi.

Düşmanın, Türk milletinin vatanı ve devleti söz konusu olduğunda canını seve seve vereceği gerçeğini hesap edemediğini vurgulayan Elban, şunları kaydetti:

"Güzel Atatürk ve silah arkadaşlarının liderliğinde yürüyen bu şanlı mücadele düşmanın tamamen yurttan temizlenmesiyle son bulduktan sonra elbette ki bu mücadelenin, bu başarının taçlanması gerekiyordu. İşte bu mücadele 1923 yılında Atatürk'ün çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmasıyla taçlandı ve üzerinden Allah'a şükür 100 yıl geçti. 100 yıldır Cumhuriyet'imiz dimdik ayakta, yüzyıldan beri Cumhuriyet'imiz genç devam etmekte. İnşallah önümüzdeki nice yüzyıllarda da bin yıllarda da Cumhuriyet'imiz hep genç kalacak, hep dimdik ayakta duracak."

Öğrencilerin şiirler okuduğu, halk oyunları gösterilerinin sunulduğu törende, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Program, geçit töreni ile sona erdi.

93 yaşında kutlamaları izledi

Cumhuriyet coşkusunu Cumhuriyet Meydanı'nda yaşamak isteyen 93 yaşındaki Süleyman Hulki Çeşmeci de kutlamalara katıldı.

Gösterileri ilgiyle izleyen Çeşmeci, AA muhabirine, emekli öğretmen olduğunu söyledi.

Çeşmeci, Cumhuriyet'in kendisi için hayatı ifade ettiği belirterek, "Cumhuriyet'siz olur mu? İlkokul öğretmenliğinden başladım, lise öğretmenliğinden emekli oldum, hepsine her zaman anlattım Cumhuriyet'i." diye konuştu.

Törenlere her yıl katıldığını, torunlarını da getirdiğini anlatan Çeşmeci, "Nice 100. yıllara." dedi.

Uşak'ta 1923 kişiyle zeybek gösterisi

Uşak'ta Vali Turan Ergün'ün Valilikte tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki programla devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Vali Ergün, buradaki konuşmasında, Cumhuriyet'in 100. yaşını gururla ve coşkuyla kutladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"1933'te Cumhuriyet'in kuruluşunun 10. yılında Uşak'ımızda çekilen 'Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık' cümlesiyle özdeşleşen fotoğrafı, Milli Mücadele'nin köylüsüyle kentlisiyle yaşlısıyla genciyle kadınıyla erkeğiyle nasıl yekvücut halinde kazanıldığının, Cumhuriyet'in nasıl elde edildiğinin tescilli belgesidir. Bugün 100. yaşını kutladığımız Cumhuriyet'imiz, her geçen gün yükselmektedir ve yükselmeye devam edecektir."

Törende İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla öğrenciler, halk oyunları ekipleri ve vatandaşlardan oluşan 1923 kişilik grup, zeybek gösterisi yaptı.

Daha sonra milli motosiklet sporcusu Asrın Rodi Pak, motosikletiyle gösteri sundu.

Program, geçit töreniyle sona erdi.

Aydın

Aydın'da İstasyon Meydanı'nda başlayan kutlamalar öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Törende konuşan Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Yaşadığımız sıkıntı günlerden sonra binlerce can bedeli ile ve irfanla kurduğumuz Cumhuriyet sayesindedir ki bugün haklı olarak büyük bir millet ve devlet olmanın gururunu yaşamaktayız." dedi.

Konuşmaların ardından Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı ekipleri gösteri yaptı, Aydın Filo Komutanlığına bağlı helikopterler de gökyüzünde vatandaşları selamladı.

Yöresel oyunların oynandığı tören, askeri ve polis araçları ile okulların geçişiyle sona erdi.

Denizli

Denizli'de Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü töreni, Valilik önündeki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Coşkun, yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını, ülke genelinde olduğu gibi kentte de büyük bir coşku içinde kutladıklarını söyledi.

Tören, halk oyunu ve komandoların gösterisi ile sona erdi.

Manisa

Manisa'da kutlamalar, Vali Enver Ünlü ile protokol üyelerinin tebrikleri kabulüyle başladı.

Kabulün ardından Manisa Valiliği önünde tören düzenlendi. Vali Ünlü ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vatandaşların bayramını kutladığı törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunması sonrası konuşan Vali Ünlü, Cumhuriyet'in kazanımlarına dikkati çekti.

Kutlama programı, komandoların silah gösterisi, halk oyunları sunumu, şiirlerin okunması, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle son buldu.