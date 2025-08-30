İzmir ve çevre illerde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

Kutlama programı Cumhuriyet Meydanı'nda, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

İzmir Valiliği'nde tebrikat töreni gerçekleştirildi, Vali Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Özsert ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay burada tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'na geçen protokol, halkın bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Günün önemine ilişkin konuşan Binbaşı Halis Coşkun, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel oluşturan 30 Ağustos 1922'deki büyük zaferi kutlamanın haklı gurur ve heyecanının yaşandığını belirtti.

Türk ulusunun, Ulu Önder'in liderliğinde savaş meydanında alnının akıyla çıkmayı başardığını ifade eden Coşkun, "Türk tarihine altın harflerle yazılan bu zaferin günümüze kadar yansıyan çok önemli siyasi ve askeri sonuçları olmuştur. Bu zaferde Türk ulusunun son neferine kadar yok edilmedikçe, Türk'ün istiklalinin elinden alınamayacağı, Türklerin yalnız askeriyle değil, milletiyle topyekün olarak savaştıkları bir kere daha ispatlamıştır." dedi.

Kutlama, tören geçişiyle sona erdi.

Aydın

Aydın Valiliği önünde düzenlenen törende, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Toker, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Polat Bora Mersin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Vali Canbolat, daha sonra Valilik binasında tebrikleri kabul etti.

Denizli

Denizli'de Valilik önündeki törende Vali Ömer Faruk Coşkun, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Coşkun, Çavuşoğlu ve Ören, tören aracı üzerinden Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda toplanan vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Program tören geçişi ile tamamlandı.

Törene AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, CHP Denizli milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca ve Şeref Arpacı, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de katıldı.

Manisa

Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunuldu.

Vali Vahdettin Özkan, makamında Garnizon Komutanı Tümgeneral Gökhan Çelik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile tebrikleri kabul etti.

Hükümet Konağı önünde saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama programında günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, öğrenciler şiirler okudu.

Programda Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar, yakın savunma teknikleri ile tüfekli gösteri sundu.

9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı savaş uçakları geçiş yaptı.

Tören, halk oyunları ekiplerinin gösterisinin ardından geçit töreniyle sona erdi.

Törene, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa milletvekilleri Tamer Akkal ve Ahmet Mücahit Arınç da katıldı.

Uşak

Uşak 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki programda Vali Naci Aktaş, Garnizon Komutanı Personel Albay Ertan Benli, Belediye Başkanı Özkan Yalım Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Vali Aktaş, daha sonra Valilik'te tebrikleri kabul etti.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda devam eden programda Asteğmen Yusuf Özel günün anlamına ilişkin konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda, halk oyunları ekibi gösteri gerçekleştirdi.

Program, tören geçişiyle sona erdi.

Törene, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da katıldı.