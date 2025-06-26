İzmir ve Bursa'da Orman Yangınları: 150 Hektar Etkilenmiş

1) İZMİR'DEKİ ORMAN YANGINI 150 HEKTARDA ETKİLİ OLDU

İzmir'in Aliağa ilçesinde başlayıp Foça ilçesine ulaşan orman yangınının 150 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi. Yangında kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanın yanı sıra zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazilerinin de zarar gördüğü bildirildi. Bölgedeki ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor

HABER: Kadir ÖZEN / İZMİR,

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2) BURSA'DA ORMAN YANGINI

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Yangına müdahale için Bursa'dan takviye ekip istenirken, Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürüyor. Alevlere 2 helikopter, 14 arazöz, 3 su tankeri ve 92 personel ile müdahale ediliyor.