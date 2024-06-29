İzmir ve Aydın'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, çam ağaçları ile ormanda yangın çıktı. Yangın Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ormana da sıçrarken, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Selçuk ilçesinin Pamucak mevkisinde, saat 17.00 sıralarında çam ağaçları ile ormanda yangın çıktı. Dumanı görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 5 helikopter olmak üzere 9 hava aracı, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 5 dozerle müdahale etti.

Öte yandan yangın, Aydın'ın Kuşadası'ndaki ormana da sıçrarken, ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor.