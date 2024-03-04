Üye Girişi
Haberler

İzmir ve Aydın çevreleriyle Edremit Körfezi için sağanak uyarısı

Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İzmir ve Aydın çevreleriyle Edremit Körfezi'nde gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve hortum oluşma riskine karşı dikkatli olması gerekiyor.

İzmir ve Aydın çevreleriyle Edremit Körfezi için yarın sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın İzmir ve Aydın çevreleriyle Edremit Körfezi'nde beklenen gök gürültülü sağanak, Aydın'ın kıyı kesiminde yer yer çok kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalarla ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Edremit Körfezi su baskını İzmir Aydın Hava Durumu Doğal Afetler Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title