İzmir ve Aydın çevreleriyle Edremit Körfezi için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İzmir ve Aydın çevreleriyle Edremit Körfezi'nde gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve hortum oluşma riskine karşı dikkatli olması gerekiyor.
İzmir ve Aydın çevreleriyle Edremit Körfezi için yarın sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın İzmir ve Aydın çevreleriyle Edremit Körfezi'nde beklenen gök gürültülü sağanak, Aydın'ın kıyı kesiminde yer yer çok kuvvetli olacak.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalarla ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.