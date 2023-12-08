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İzmir ve Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İzmir polisi tarafından düzenlenen operasyonda, Ankara ve İzmir'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 konut, 7 araç, 437 gram altın ve banka hesaplarında bulunan paralara el konuldu. El konulan mal varlığının toplam değeri ise 70 milyon lirayı buldu.

İzmir polisince, Ankara ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüphelilerin Ankara ve İzmir'deki adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 14 konut, 7 araç, 437 gram altın ile banka hesaplarında bulunan parala el kondu. Açıklamada el konulan mal varlığının toplam değerinin, 70 milyon lirayı bulduğu kaydedildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemin ardından adli makamlara sevk edildiği de açıklamada belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Ankara İzmir Polisiye Uyuşturucu Gözaltı Suç Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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