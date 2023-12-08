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İzmir ve Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

8 Aralık 2023 16:51 Son Güncelleme: 16:52 Abone Ol

İzmir polisi tarafından düzenlenen operasyonda, Ankara ve İzmir'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 konut, 7 araç, 437 gram altın ve banka hesaplarında bulunan paralara el konuldu. El konulan mal varlığının toplam değeri ise 70 milyon lirayı buldu.