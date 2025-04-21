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İzmir Valisinden 23 Nisan Mesajı

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İzmir Valisi Süleyman Elban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, büyük bir coşkuyla kutlanacağını duyurdu. Elban, tüm İzmirli hemşehrilerini kutlama etkinliklerine davet etti.

İzmir Valisi Süleyman Elban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Elban, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın İzmir'de coşkuyla kutlanacağını belirtti.

İzmir Valiliği koordinasyonunda hazırlanan kutlama programı kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar ile çok sayıda vatandaşın, öğrenciler tarafından sergilenecek çeşitli gösteriler için bir araya geleceğini aktaran Elban, şunları kaydetti:

"Egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete devredildiği, bağımsızlığımızın sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak için büyük bir heyecan içerisindeyiz. Milli bayram hassasiyetini her zaman en üst seviyelere taşıyan tüm İzmirli hemşehrilerimizi, evlerini ve iş yerlerini şanlı bayrağımızla süslemeye, 23 Nisan Çarşamba sabahı da ellerimizde Türk bayrağı, gönlümüzde vatan sevgisi ile 7'den 70'e hep birlikte Cumhuriyet Meydanı'nı doldurmaya davet ediyorum."

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Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
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