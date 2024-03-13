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İzmir Valisi: Türkiye su fakiri bir ülke olmaya doğru gidiyor

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İzmir Valisi Süleyman Elban, Türkiye'nin su stresi yaşayan ülke olmaktan su fakiri bir ülke olmaya doğru gittiğini söyledi. Su kaynaklarında ciddi azalmalarla karşı karşıya kalındığını belirten Vali Elban, suyun doğru kullanımı için hükümetin eyleme geçtiğini ifade etti.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Türkiye'nin su stresi yaşayan ülke olmaktan su fakiri bir ülke olmaya doğru gittiğini söyledi.

İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde ulusal, havza ve il su kurulları ile ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla İzmir İl Su Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Vali Elban, su kaynaklarında ciddi azalmalarla karşı karşıya kalındığını belirterek, "Çok ciddi manada, su stresi yaşayan ülke olmaktan su fakiri bir ülke olmaya doğru gidiyoruz." dedi.

Elban, Türkiye'nin küresel ısınmadan en fazla etkilenebilecek ülkeler arasında yer aldığına dikkati çekerek, iklimin hızlı bir şekilde tropikal iklime doğru ilerlediğini kaydetti.

Suyun doğru kullanımı için hükümetin eyleme geçtiğini ifade eden Elban, "Biz de il bazında bu konuda ne yapıyoruz, ne yapabiliriz, onunla ilgili çalışmalar yapmak durumundayız. Hem merkezi hem de diğer idare tarafından alınan kararların burada hızlıca hayata geçirilmesi konusunda çok süratli bir şekilde eylem almak zorunluluğumuz var." diye konuştu.

Elban su kaynaklarında ciddi azalmalar olduğunu, kaynakların kirletilmemesinin hayati önem taşıdığını belirterek, tarımda yanlış sulama tekniklerinin hızlıca terk edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever ise toplantının suyun miktar ve kalite olarak korunması, kirliliğin önlenmesi, entegre yönetimi sağlamayı amaçladığını dile getirdi.

Yağışın çok az olduğu dönemlerden geçildiğini ifade eden Sever, şöyle konuştu:

"Ani yağışlarla taşkınlar yaşanıyor. Altı ayda alacağınız yağışı, ani yağışlarla altı saatte alıyorsunuz. O zaman da toprak maalesef suya doymuyor, sel veya taşkınlar yaşanıyor, mal ve can kaybına da neden oluyor. Dolayısıyla değişen iklim koşullarına uyum sağlamak adına da su kaynaklarının koordinasyon içerisinde yönetilmesi elzem."

Toplantıda Küçük Menderes, Gediz, Kuzey Ege ve Büyük Menderes havzalarındaki İzmir'de havza ölçekli yönetim, içme-kullanma suyu havzası koruma, tarımsal sulama planları, taşkın ve sel baskınlarının önlenmesi, altyapı yatırımlarının değerlendirilmesi, su verimliliğinin arttırılması konular ele alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Süleyman Elban Türkiye İzmir Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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