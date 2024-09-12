İzmir Valisi Süleyman Elban, sağanak sonrası incelemelerde bulundu

İZMİR Valisi Süleyman Elban, kenti etkileyen sağanak sonrası incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Vali Elban, "Bu akşam itibarıyla hasar tespitlerinin tamamını bitirmeyi planlıyoruz. İlk elden hasar gören vatandaşlarımıza süratlice bir miktar maddi yardımla başlayacağız. Daha sonra da kısa bir süre içerisinde de AFAD'ımızdan gelecek parayla da onların hasarlarını belli oranda gidermeyi hedefliyoruz. Bu afetle ilgili bizi tek rahatlatan husus, bir can kaybı olmaması" dedi.

Dün, Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün 'kuvvetli yağış' uyarısı sonrası İzmir'de gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağmur nedeniyle trafikteki sürücü ve yayalar, zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Seferihisar ilçesinde de dün saat 02.00 sıralarında başlayan ve ilerleyen saatlerde şiddetini artıran sağanak nedeniyle Çolak İbrahim Bey Mahallesi 95 Sokak'taki bir inşaatın istinat duvarı su baskını nedeniyle çöktü. İstinat duvarı çöken binada ikamet edenler, ekipler tarafından güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Menderes'in Ahmetbeyli Mahallesi Maydonoz Koyu'nda ise yol çöktü. Sağanak nedeniyle zemin kattaki ev ve iş yerlerini de su bastı. Ayrıca Menderes'in Özdere Mahallesi'nde bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda 1 kamyon, 2 otomobil ve bazı evler de zarar gördü. İzmir'de sağanağın etkili olduğu kent merkezine 35, Buca'ya 66, Balçova ile Bayraklı'ya 40, Güzelbahçe'ye 40, Bayındır'a 60, Seferihisar'a 71,8 ve Menderes'e ise 127 kilogram yağış düştü.

DALGIÇ EKİPLERİNİN YARDIMIYLA ARAÇ KARAYA ÇIKARILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kuvvetli sağanaktan en çok etkilenen Menderes'in Ahmetbeyli Mahallesi'nde denize sürüklenen tekne ve otomobilleri kurtarırken, su basan evlerde ise tahliye çalışması yaptı. Ekipler, ilk olarak yolun çöken kısmının yan tarafından kurtarma yolu açtı. Ardından dalgıç ekipleri halat yardımıyla denize sürüklenerek karaya oturan iki tekneyi karaya çıkardı. Molozların temizlenmesi ve teknelerin kaldırılmasının ardından karadan yaklaşık 300 metre sürüklenen otomobile ulaşıldı. Dalgıç ekiplerinin yardımıyla araç karaya çıkarıldı. İtfaiye ekipleriyle koordineli olarak alana gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler ise çekiciyle yolun çöken kısmında mahsur kalan ikinci aracı olay yerinden kaldırdı.

'METREKAREYE 133 KİLOGRAM YAĞIŞ'

İzmir Valisi Süleyman Elban, kenti etkileyen sağanak sonrası incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Mağdurların taleplerini dinledi. Ardından açıklamalarda bulunan Vali Elban, "Dün saat 04.00 sıralarında ilimiz genelinde yoğun bir yağış almaya başladık. Bu yağış neticesinde özellikle Menderes ilçemizin sahil bölümleri yağmurdan çok fazla etkilendi. Yaklaşık 4-5 saatlik bir zaman dilimi içerisinde metrekareye 133 kilogram yağış aldı. Buradaki arazi yapısını, yerleşim durumunu da görüyorsunuz. Dolayısıyla bu süre zarfında maalesef bir kısım iş yerleri, bir kısım evlerimizi ve otoparklarımızı su bastı. İlimiz genelinde Tire'de, Buca'da, Konak'ta, birkaç daha ilçemizde su baskını yaşandı" dedi.

'EN BÜYÜK HASAR MENDERES'TE'

Vali Elban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En yoğun ve neredeyse en büyük hasar Menderes ilçemizde. İlimiz genelinde toplam 231 evimiz su baskından etkilendi. 47 iş yerimiz baskından etkilendi. 45 araç sel önünde sürüklendi ya da kapalı otoparkta su altında kaldı, hasar aldı. Dün öğleye doğru yağışın azalmasıyla birlikte AFAD, Çevre Şehircilik, Defterdarlık ve Mal Müdürlüğü ekiplerimiz süratlice hasar tespitlerine başladı. Diğer taraftan da kaymakamlığımız, belediye ekiplerimiz, AFAD'ımız ve diğer birimlerindeki arkadaşlarımız da buradaki vatandaşlarımızın eksikliklerinin giderilmesi ve suların tahliyesi konusunda çalışma yaptı. Bu akşam itibarıyla hasar tespitlerinin tamamını bitirmeyi planlıyoruz. İlk elden hasar gören vatandaşlarımıza süratlice bir miktar maddi yardımla başlayacağız. Daha sonra da kısa bir süre içerisinde de AFAD'ımızdan gelecek parayla da onların hasarlarını belli oranda gidermeyi hedefliyoruz. Bu afetle ilgili bizi tek rahatlatan husus, bir can kaybı olmaması."