Üye Girişi
Haberler

İzmir Valisi Süleyman Elban, patlamada yaralananları ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Valisi Süleyman Elban, Torbalı ilçesindeki patlamada yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Elban, yaralıları tek tek ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaralı sayısı 63'e yükseldi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Torbalı ilçesindeki patlamada yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Elban, beraberindeki AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ile ilk olarak yaralıların kaldırıldığı ilçedeki özel hastaneye daha sonra da Torbalı Devlet Hastanesine gitti.

Burada hastanelerin başhekimleri tarafından karşılanan Elban, yaralıları tek tek ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Elban, yetkililerden yaralıların durumları hakkında bilgi alıp, tedavisi süren vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Elban, hastanelerde tedavi gören yaralı sayısının 63'e yükseldiğini, bunların 40'ının taburcu olduğunu, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

Patlamada ölenlerin isimleri belli oldu

İlçede meydana gelen patlamada Dilek B, Havin E, Birgül S, Ruken Ç. ve Evin A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, patlamanın olduğu sokakta zarar gören binalarda çalışmalarını yürüten itfaiye ekipleri, kırılan ve tehlike oluşturan camları temizledi.

Türk Kızılay ekipleri de vatandaşlara yemek ikramı için hazırlıklara başladı.

Kaynak: AA / Güncel

Süleyman Elban Torbalı İzmir Acil Durum Politika Güncel Haberler

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

 Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

 İzmir'de 5 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili tüpü değiştiren kişi gözaltına alındı

İzmir'de 5 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili tüpü değiştiren kişi gözaltına alındı

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title