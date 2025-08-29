İzmir Valisi Süleyman Elban'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

İzmir Valisi Süleyman Elban, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Elban, mesajında zaferin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve derin bir minnetle kutladıklarını ifade etti.

Zaferin, Türk milletinin varoluş mücadelesini, bağımsızlık tutkusunu ve vatan sevgisini tüm dünyaya gösterdiğini belirten Elban, şunları kaydetti:

"26 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında başlatılan Büyük Taarruz, milletimizin azmi, cesareti ve inancı sayesinde 30 Ağustos'ta şanlı bir zaferle taçlanmıştır. Bu kutlu zaferle birlikte Anadolu toprakları üzerindeki esaret planları tarihin karanlığına gömülmüş, Türk milleti bir kez daha kendi kaderini kendi elleriyle yazmıştır. Bugün bizlere düşen görev ise, o kahraman ecdadın miras bıraktığı bu cennet vatanı korumak, Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatmak ve bu kutlu mücadeleyi gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmaktır. Unutulmamalıdır ki, bağımsızlık ancak onu hak eden ve onun için mücadele etmeye devam eden milletlerin payesidir."