İzmir Valisi Süleyman Elban'dan 30 Ağustos mesajı

İzmir Valisi Süleyman Elban, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Elban, mesajında zaferin 101. yıl dönümünde, tarihin en büyük zaferlerinden birini tekrar kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşadıklarını kaydetti.

Bu özel günün, Türk milletinin kahramanlığını ve bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığını, dost düşman herkese bir kez daha hatırlattığını belirten Elban, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zaferi, bağımsızlık mücadelesinde dönüm noktasıdır. Bu zafer, Türk Silahlı Kuvvetlerinin disiplinli ve kararlı bir şekilde hareket ederek büyük bir üstünlükle zafer elde edebileceğini yedi düvele göstermiştir. 30 Ağustos, aynı zamanda düşman işgalinin sona ermesine ve sonrasında Lozan Antlaşması'nın imzalanmasına yol açmıştır. Zafer, Türkiye'nin bağımsızlığını resmi olarak tescil ederken, Atatürk'ün askeri dehasının göstergesi olarak da kabul edilmektedir. Tüm bu nedenlerle, 30 Ağustos zaferi, Türk milleti için büyük bir gurur ve kıvanç kaynağı olması yanında, Türk bağımsızlık mücadelesinin en önemli anlarından birini oluşturur."

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın güçlü bir birlik ve dayanışma günü olduğunu vurgulayan Elban, mesajını şöyle tamamladı:

"Bu anlamlı günde, tüm Türk milleti olarak bir araya gelmeli, Türkiye Yüzyılı'nın inşası sürecinde milli değerlerimize omuz omuza sahip çıkmalı ve her daim birlik içerisinde kalmalı, geleceğimizi daha parlak bir şekilde inşa etmek için birbirimize destek olmalı, ülkemizin kalkınması ve refahı için el ele vermeliyiz. Bu kutlu gün vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Türk milletinin bağımsızlık azmi ve iradesi her daim ayakta kalacak, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır."