İzmir Valisi'nden Atatürk'ü Anma Mesajı

Güncelleme:
İzmir Valisi Süleyman Elban, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'inci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Atatürk'ü minnetle andıklarını belirtti ve Cumhuriyetin temel değerlerini yaşatmanın önemine vurgu yaptı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Elban, mesajında, Atatürk'ü, sonsuz minnet, saygı ve rahmetle andıklarını belirtti.

Atatürk'ün, milletin varoluş mücadelesine yön veren büyük lider olduğunu vurgulayan Elban, Atatürk'ün, savaş meydanlarındaki kahramanlığının yanı sıra düşünce, ilim ve sanatla yoğrulmuş bir devlet aklının da temsilcisi olduğunu aktaran

Elban, şunları kaydetti:

"Onun önderliğinde şekillenen Cumhuriyet, halkın iradesini temel alan bir bütünleşmenin ifadesi olmuştur. Bütün bu değerleri yaşatmak, Atatürk'ün mirasına duyulan en büyük saygının göstergesidir. Her 10 Kasım'da olduğu gibi bugün de bize düşen görev, Atatürk'ü yalnızca anmak değil, fikirlerini anlamak ve yaşatmaktır. Milletimizi aydınlık yarınlara taşımak için onun gösterdiği hedefler doğrultusunda azimle çalışmak, kararlılığımızı tazeleyerek geleceğe emin adımlarla yürümektir."

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
