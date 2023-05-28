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İzmir Valisi Köşger, oyunu Konak'ta kullandı

İzmir Valisi Köşger, oyunu Konak'ta kullandı

Güncel Haberler

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oyunu kullandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre Köşger, vatandaşlık görevini Konak'taki Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yerine getirdi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oyunu kullandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Köşger, vatandaşlık görevini Konak'taki Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yerine getirdi.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel

Yavuz Selim Köşger İzmir Valiliği Güncel Haberler

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