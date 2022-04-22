İzmir Valisi Köşger, İzmir depreminden kurtulan Ayda Gezgin'in bayramını kutladı

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 30 Ekim 2020'de İzmir'de yaşanan depremde, 91 saat sonra Rızabey Apartmanı enkazından çıkarılan 5 yaşındaki Ayda Gezgin'in, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Köşger, Gezgin ve ailesini makamında ağırladı.

Kendisine çiçek takdim eden Ayda ve kardeşi Atakan ile sohbet eden Köşger, ders durumları ve sosyal yaşamları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra koltuğunu devrettiği Atakan Gezgin'e dilek ve temennilerini soranKöşger, dilediği kurum amirine talimatlarını aktarabileceğini söyledi.

Bunun üzerine makam telefonuna Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi bağlatan Atakan, mahallelerine basketbol sahası yapılmasını istedi.

Baba Uğur Gezgin'den çalışma hayatı ve çocuklarının durumuyla ilgili bilgiler de alan Köşger, ziyaret sonunda misafirlerine çeşitli armağanlar sundu.

Öte yandan Köşger, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 102'nci kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Köşger, mesajında, "TBMM'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kuruluşundan bugüne ebediyete irtihal eden tüm meclis üyelerini rahmetle anıyor, dünyamıza anlam katan çocuklarımızın ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.