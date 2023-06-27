İzmir Valisi Köşger'den Kurban Bayramı mesajı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Köşger, mesajında İslam aleminin en güzel ve anlamlı günlerinden biri olan Kurban Bayramı'nı bir kez daha heyecan ve mutlulukla karşıladıklarını ifade etti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Köşger, mesajında İslam aleminin en güzel ve anlamlı günlerinden biri olan Kurban Bayramı'nı bir kez daha heyecan ve mutlulukla karşıladıklarını ifade etti.

Kurban ibadetinin kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini belirten Köşger, şunları kaydetti:

"Kurban ibadetiyle mümin kullardan istenen, yardıma muhtaç durumdaki kardeşlerimize şefkatle el uzatmak, düşkünlerin yanında bulunmak, böylece kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirmektir. Elbette Kurban Bayramı'nda küskünleri barıştırmak, büyüklerimizi ziyaret edip gönüllerini almak, küçüklerimizin başını okşayıp kalplerini kazanmak da hepimizin özen göstermesi gereken diğer hususlardır. Bu duygu ve düşüncelerle kurban ibadetlerimizin Allah katında makbul olmasını diliyor, aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerinin, kahraman gazilerimizin, değerli mesai arkadaşlarımın, saygıdeğer İzmirli hemşehrilerimin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık ve mutlulukla nice bayramlar temenni ediyorum."???????