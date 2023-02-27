İzmir Valisi Köşger'den deprem açıklaması Güncel Haberler İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Denizi'nde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi tarafımıza ulaşmadı" dedi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Denizi'nde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi tarafımıza ulaşmadı" dedi. İzmir Valisi Köşger, Ege Denizi'nde İzmir'in Foça ilçesi açıklarında saat 21.22'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Vali Köşger, "İlimiz Foça merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi tarafımıza ulaşmadı. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Yavuz Selim Köşger İzmir Valiliği Ege Denizi İzmir Yerel Güncel Haberler

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