Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir Valisi Köşger'den deprem açıklaması

Güncel Haberler

İzmir Valisi Köşger'den deprem açıklaması

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Denizi'nde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi tarafımıza ulaşmadı" dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Denizi'nde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi tarafımıza ulaşmadı" dedi.

İzmir Valisi Köşger, Ege Denizi'nde İzmir'in Foça ilçesi açıklarında saat 21.22'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Vali Köşger, "İlimiz Foça merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi tarafımıza ulaşmadı. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yavuz Selim Köşger İzmir Valiliği Ege Denizi İzmir Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title