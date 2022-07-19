İzmir Valisi Köşger: "Çeşme-Ildır'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alınmış Olup Soğutma Çalışmaları Devam Etmektedir" - Haberler

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İzmir Valisi Köşger: "Çeşme-Ildır'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alınmış Olup Soğutma Çalışmaları Devam Etmektedir"

ANKA - Güncel
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İzmir Valisi Köşger: 'Çeşme-Ildır'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alınmış Olup Soğutma Çalışmaları Devam Etmektedir'

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Çeşme-Ildır’daki orman yangını kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Bölgemizde kuvvetli rüzgâr iki gün süreyle devam edecek olup vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması tavsiye olunur” dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Çeşme-Ildır'daki orman yangını kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Bölgemizde kuvvetli rüzgar iki gün süreyle devam edecek olup vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması tavsiye olunur" dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'in Çeşme ilçesindeki Ildır mahallesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Köşger, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Çeşme-Ildır'daki orman yangını kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Bölgemizde kuvvetli rüzgar iki gün süreyle devam edecek olup vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması tavsiye olunur."

ANKA / Güncel

Yavuz Selim Köşger Çeşme İzmir Güncel Haberler

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