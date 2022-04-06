İzmir Valisi Köşger, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir Valisi Köşger, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA - Halil Fidan - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir Valisi Köşger, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Köşger, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan, Milli Mücadelemize yön veren ve Anadolu'nun sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansı'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, AA Genel Müdürü Serdar Karagöz nezdinde tüm Ajans çalışanlarına başarı ve kolaylık diliyorum." ifadelerine yer verdi.

AA / Halil Fidan - Güncel

Yavuz Selim Köşger, Anadolu Ajansı, İzmir, Gazi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title