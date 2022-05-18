İzmir Valisi Köşger, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı Açıklaması - Haberler

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Büyük ümitler bağladığımız gençliğin, çağın yeniliklerini takip eden, okuyan, araştıran, ilim, irfan ve inanç dolu bir nesil olarak yetişmesi en büyük gayemiz olup, ecdadın ve şühedanın emanetlerine hakkıyla sahip çıkabilmenin de en doğru yolu budur." dedi.

Köşger, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda en önemli adımlardan birinin atıldığı 19 Mayıs 1919'un 103. yıl dönümünü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak bir kez daha coşku ve kıvançla kutladıklarını belirtti.

19 Mayıs tarihinin aziz Türk Milleti'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Samsun'dan başlattığı şanlı direnişin miladı olduğunu bildiren Köşger, şunları kaydetti:

"Bir asra yaklaşan Cumhuriyetimiz, Kurtuluş Savaşı'mızı lehimize sonuçlandıran birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu 103 yıldır diri tuttuğumuz için bugün dünyanın saygısını ve takdirini kazanmış, günden güne gelişen ve büyüyen bir devlet haline gelebilmiştir. Devletimizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkarabilme hedefimiz için bize ilham ve güç veren özel günlerden biri olan 19 Mayıs'ın, Atatürk tarafından, gençliğimize bayram olarak armağan edilmesi, geleceğimizin teminatı saydığımız evlatlarımıza verilen önemin en büyük göstergesidir. Büyük ümitler bağladığımız gençliğin, çağın yeniliklerini takip eden, okuyan, araştıran, ilim, irfan ve inanç dolu bir nesil olarak yetişmesi en büyük gayemiz olup, ecdadın ve şühedanın emanetlerine hakkıyla sahip çıkabilmenin de en doğru yolu budur."

Vali Köşger, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitleri ve ebediyete intikal etmiş gazileri rahmet, minnet ve şükranla andığını belirterek, "Başta İzmirli gençler olmak üzere tüm gençliğin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.