Haberler

İzmir Valisi Elban'dan Öğretmenler Günü Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Valisi Süleyman Elban, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin toplum üzerindeki önemine vurgu yaptı. Öğretmenlik mesleğinin derinliğinden bahseden Elban, öğretmenlerin çocukların geleceği üzerindeki etkisini ve sorumluluklarını dile getirdi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Elban mesajında geleceğin kapılarını çocuklara sabırla, bilgiyle ve yürek sıcaklığıyla aralayan bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmenliğin yalnızca bilgiyi aktarmak değil insana dokunmanın sorumluluğunu da taşıdığını belirten Elban, "Bu mesleği değerli kılan da budur. Bir bakışı değiştirmek, bir cümleyle yolu aydınlatmak, bir çocuğun içindeki cevheri fark edip onu hayata hazırlamaktır. Bu nedenle öğretmenlik, herhangi bir görev tanımının sınırına sığmayacak kadar derin ve kıymetli bir meslektir." ifadelerini kullandı.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" sözünün, ülkenin öğretmenlere duyduğu güvenin tarih boyunca değişmediğini gösterdiğini kaydeden Elban, şöyle devam etti:

"Bugün de Türkiye'nin dört bir yanında her koşulda aynı sorumluluk bilinciyle çalışan öğretmenlerimiz, toplumsal değişimin en güçlü halkasını oluşturmakta ve merakı, umudu, düşünmeyi yeşerten birer rehber olarak ülkemizin yarınlarına yön vermektedirler. Biliyoruz ki aydınlık bir geleceğin gerçek kurucuları, çocuklarımıza yalnızca ders değil düşünme cesareti, sorumluluk duygusu, değer bilinci ve vatan sevgisi kazandıran öğretmenlerimizdir. Onların yoğun emeği, ülkemizin yarınlarını şekillendiren en güvenilir güç olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.