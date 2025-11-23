İzmir Valisi Elban'dan Öğretmenler Günü Mesajı

İzmir Valisi Süleyman Elban, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Elban mesajında geleceğin kapılarını çocuklara sabırla, bilgiyle ve yürek sıcaklığıyla aralayan bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmenliğin yalnızca bilgiyi aktarmak değil insana dokunmanın sorumluluğunu da taşıdığını belirten Elban, "Bu mesleği değerli kılan da budur. Bir bakışı değiştirmek, bir cümleyle yolu aydınlatmak, bir çocuğun içindeki cevheri fark edip onu hayata hazırlamaktır. Bu nedenle öğretmenlik, herhangi bir görev tanımının sınırına sığmayacak kadar derin ve kıymetli bir meslektir." ifadelerini kullandı.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" sözünün, ülkenin öğretmenlere duyduğu güvenin tarih boyunca değişmediğini gösterdiğini kaydeden Elban, şöyle devam etti:

"Bugün de Türkiye'nin dört bir yanında her koşulda aynı sorumluluk bilinciyle çalışan öğretmenlerimiz, toplumsal değişimin en güçlü halkasını oluşturmakta ve merakı, umudu, düşünmeyi yeşerten birer rehber olarak ülkemizin yarınlarına yön vermektedirler. Biliyoruz ki aydınlık bir geleceğin gerçek kurucuları, çocuklarımıza yalnızca ders değil düşünme cesareti, sorumluluk duygusu, değer bilinci ve vatan sevgisi kazandıran öğretmenlerimizdir. Onların yoğun emeği, ülkemizin yarınlarını şekillendiren en güvenilir güç olmaya devam edecektir."