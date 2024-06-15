Üye Girişi
Haberler

İzmir Valisi Elban'dan Kurban Bayramı mesajı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Valisi Süleyman Elban, bayramların aradaki sevgi bağlarını güçlendiren, dargınların barıştığı, toplumsal dayanışmanın arttığı ve kardeşlik ruhunun canlandığı müstesna günler olduğunu belirtti.

İzmir Valisi Süleyman Elban, bayramların aradaki sevgi bağlarını güçlendiren, dargınların barıştığı, toplumsal dayanışmanın arttığı ve kardeşlik ruhunun canlandığı müstesna günler olduğunu belirtti.

Elban, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın heyecan ve mutluluğunun yaşandığını kaydetti.

Bayramların önemine değinen Elban, şunları kaydetti:

"Sevinçlerin paylaşıldıkça arttığı, kederlerin ise omuz omuza verilerek hafifletileceği gerçeğinden hareketle, Kurban Bayramı'mızı vesile kılmalı, ibadet ve ziyaretlerimizin yanında, küskünleri barıştırmayı da ihmal etmemeli, huzur iklimine elden geldiğince katkıda bulunmalıyız. Bu bayramda, yan yana geleceğimiz eş, dost ve akrabalarımızın yanı sıra, eşsiz fedakarlıklarıyla devletimizin ve milletimizin bekası için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin aileleriyle ve kahraman gazilerimizle de bir araya gelmeli ve bayramlaşmalıyız."

Elban, dini bayramların aradaki sevgi bağlarını güçlendiren, dargınların barıştığı, toplumsal dayanışmanın arttığı ve kardeşlik ruhunun canlandığı müstesna günler olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Süleyman Elban Yaşam Güncel Haberler

'İstesek en az 10 vekil gelir' sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi

"İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi

 Türkiye'nin dev lastik fabrikasında üretim durdu

Türkiye'nin dev lastik fabrikasında üretim durdu

 Denizli'de 6 ilçede yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı

Denizli'de 6 ilçede yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı

 Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü! Kızının sözleri duruşmaya damga vurdu

Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü! Kızının sözleri duruşmaya damga vurdu
title