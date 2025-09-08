İzmir Valisi Elban'dan 9 Eylül mesajı

İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Elban, mesajında, 9 Eylül 1922'nin Türk milletinin özgürlük tutkusunu tarihe altın harflerle kazıdığı, esaret zincirlerinin kırıldığı, bir milletin yeniden ayağa kalktığı şanlı bir gün olduğunu vurguladı.

9 Eylül'ün işgalin karanlığına karşı, millet iradesinin şafağı olduğunu belirten Elban, şunları kaydetti:

"Bu şafağın ardında yalnızca bir komutan değil, kararlılığı ve ileri görüşlülüğüyle zihinlerde ve gönüllerde zafer kazanmış bir fikir adamı, eşsiz bir lider, Gazi Mustafa Kemal Atatürk vardır. Onun önderliğinde cesaretin, inancın ve vatan sevgisinin abideleştiği bu kutlu gün, bağımsızlık uğruna can veren kahramanlarımızın aziz hatıralarıyla yoğrulmuştur."

Elban, Anadolu'nun kalbinden Ege'ye uzanan özgürlük yürüyüşünün İzmir'in kurtuluşuyla taçlandığını vurgulayarak, "Bu büyük zafer, yalnızca İzmir'in değil, tüm Anadolu'nun yeniden dirilişidir. Her karışı şehit kanıyla sulanmış bu aziz vatan, Türk milletinin sarsılmaz iradesi, eşsiz fedakarlığı ve birlik ruhuyla sonsuzluğa Türk yurdu olarak mühürlenmiştir. Bizlere düşen en kutsal görev, bu kahramanlık mirasına sadakatle sahip çıkmak, istiklal ve hürriyet bilincini birlik ve beraberlik içinde gelecek nesillere aktarmaktır." ifadelerini kullandı.

Mesajında, başta Cumhuriyetin kurucusu Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık uğruna can veren tüm şehitleri rahmetle, gazilerin ise minnetle andığını belirten Elban, İzmir'in kurtuluşunun 103. yıldönümünü kutladı.