İzmir Valisi Elban'dan "10 Kasım" mesajı

İzmir Valisi Süleyman Elban, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Elban, yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, saygı, rahmet ve minnetle yad ettiklerini ifade etti.

Liderlik özellikleriyle ülkenin kuruluşunda, çağdaşlaşıp yükselmesinde en kritik rolü üstlenen Atatürk'ün, toplumun muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefindeki en büyük ilham kaynağı olduğunu belirten Elban, şunları kaydetti:

"Gazi Paşa, çok az insana nasip olabilecek üstün meziyetleri, parçası olduğu milletine gönülden bağlılığı, tüm inançlara ve yaşam biçimlerine saygısı ile kadim medeniyetlerden miras bu milleti 'Ne mutlu Türk'üm diyene' şiarıyla vatandaşlık çatısı altında birleştirmeyi başarmış ve müreffeh bir toplumun temellerini atmıştır. Atatürk'ün ve aziz şehitlerimizin emaneti vatanımıza sahip çıkarken, cumhuriyetin değerlerini ve kurumlarını koruyup kollamak, Türkiye'mizi birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden yüceltmek ve daha güçlü kılmak, ecdadımıza karşı en büyük sorumluluğumuz ve görevimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle; öngörüleri, eserleri ve yenilikleriyle milletimizin kaderine ve tarihin akışına yön veren, milletimizin kalbindeki en özel yerde taşıdığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmetle, şükranla ve saygıyla anıyorum. Ruhu şad olsun."