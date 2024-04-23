İzmir Valisi 23 Nisan'da Görevini Öğrenciye Devretti

HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(İZMİR)- İzmir Valisi Süleyman Elban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak valilik görevini Konak Güzelyalı Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Eda Arabacı'ya devretti. Eda Arabacı, kendi okulunda bulunan imkanların başka okullarda da olması isteyerek "Tüm okullarda robotik kodlama eğitiminin olmasına istiyorum" dedi.

İzmir Valiliği'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle temsili devir teslim töreni düzenlendi. Valilik makamında gerçekleşen devir teslim töreninde Elban, koltuğunu Konak Güzelyalı Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Eda Arabacı'ya devretti. Arabacı, "Bugün burada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için toplandık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu bayramı bize armağan etmesi ve bizim de Atatürk'ün çocukları olmamızdan dolayı gurur duyuyorum. Türkiye yüzyılında bize emanet edilen cumhuriyetimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca bizleri makamında ağırlayan, makamın asıl sahibi olan sayın valimizi tüm çocuklar adına teşekkür ediyorum. Bizler vatan, bayrak sevgisini ve sorumluluk bilincini değerli öğretmenlerimizden ve sevgili ailelerimizden öğreniyoruz.Bugünün küçükleri yarının büyükleri olarak bizlere gösterilen değer ve sevgiye layık olmak ülkemizi daha iyi bir yere taşımak için gayret göstereceğiz. Sağlıklı, mutlu, nice bayramlar dilerim" dedi.

ARABACI'DAN İLK TALİMAT İZMİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜNE

Vali Elban'ın talimatlarını sorması üzerine ise Arabacı, "Ben bizim okulumuzda olan imkanların başka okullarda da olması isteyerek tüm okullarda robotik kodlama eğitiminin olmasına istiyorum" dedi. Bunun üzerine Elban, "Talimat alındı, anlaşıldı. Çocuklarla, şehrimizle ilgili bir talebin var mı? Varsa valisiniz şu an hemen ilgili müdüre talimat verebilirsiniz" karşılığını verdi. Ardından İzmir Valisi olarak Arabacı, makam telefonuyla İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürünü arayıp okulların yanlarına spor imkanları sağlayacak halı saha ve voleybol sahaları yapılmasının talimatını verdi.