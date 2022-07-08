İzmir Valiliğinde bayramlaşma töreni yapıldı
AA - Ali Korkmaz - Güncel
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Kurban Bayramı dolayısıyla İzmir Valiliğinde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.
Kurban Bayramı dolayısıyla İzmir Valiliğinde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in ev sahipliğindeki kutlama programında Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Necip Nasır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin protokol üyeleriyle bayramlaştı.
AA / Ali Korkmaz - Güncel