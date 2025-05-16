İzmir Valiliği'nden Fırtına Uyarısı

İzmir Valiliği'nden Fırtına Uyarısı
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İzmir Valiliği, bugün etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı ve olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

İzmir Valiliği, bugün etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren kent genelinde şiddetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
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