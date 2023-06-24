İzmir Valiliği LGBTİ etkinliklerini yasakladı

İzmir Valiliği, LGBTİ dernekleri ve grupları tarafından planlanan etkinlikleri kamu esenliği ve genel asayişin devamının sağlanması amacıyla yasakladı.

İzmir Valiliği, "LGBTİ dernekleri ve grupları" tarafından kentte planlanan etkinlikleri, kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın ve vatandaşların can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla yasakladı.

Valilikten yapılan açıklamada, basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında LGBTİ dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar tarafından, haziran ayının sonlarında "Onur Haftası" adı altında İzmir'in de aralarında yer aldığı bazı kentlerde etkinlikler gerçekleştirilmek istendiği şeklinde bilgiler elde edildiği belirtildi.

Genel ahlaka karşı birtakım tutum ve davranışlar içeren bu tür etkinliklerin toplumun tepkisine yol açabileceği belirtilen açıklamada, radikal görüşlere sahip kimi kişi ve gruplar tarafından sosyal medya platformları ve bazı basın yayın organları üzerinden, yapılması istenen etkinliklere karşı tepki gösterildiğinin bilindiği kaydedildi.

Yapılmak istenen etkinliklerin her türlü provokasyona ve eyleme açık olduğu, toplumda farklı görüşteki grupların bir araya gelerek çıkarabileceği muhtemel olaylar ile kamu huzuru ve genel asayişin bozulabileceği, özellikle açık yer toplantılarına katılacaklar da dahil olmak üzere halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının zafiyete uğrayabileceği değerlendirildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla, LGBTİ ' İzmir 11. Onur Haftası' adı altında planlanan toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi, piknik, şenlik, festival vb. eylem/etkinlikler, kamu düzeni ve milli güvenliğin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, kişi güvenliğinin sağlanması, kişilerin çalışma ve seyahat hürriyetlerinin korunması, olası şiddet ve terör olaylarının önüne geçilmesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi gereğince 24 Haziran 00.01'den - 25 Haziran günü 23.59'a kadar 2 gün süre ile açık yerlerde İzmir ili genelinde il sınırları dahilinde yasaklanmıştır."