İzmir Valiliği, Kentteki Okul Binalarındaki Deprem Çalışmalarına İlişkin Açıklama Yaptı: '29 Okulda Güçlendirme Devam Ediyor. 8 Okul Tahliye Edilecek'

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 30 Ekim 2020 depreminden önce 83 okulun yıkım kapsamına alınarak tahliye edildiğini, deprem sonrasında ise 15 okulda daha yıkım kararı alındığını belirterek, “Toplam 128 yıkım kapsamındaki okuldan 35 okulun yapımı tamamlanarak eğitim-öğretime kazandırılmıştır. Yık-Yap kapsamında 47 okulun yapımı ise devam etmektedir” dedi. Güçlendirme kapsamında 29 okulun inşaatının devam ettiğini belirten Köşger, bunlara ek olarak 8 okulun daha tahliye edileceğini bildirdi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 30 Ekim 2020 depreminden önce 83 okulun yıkım kapsamına alınarak tahliye edildiğini, deprem sonrasında ise 15 okulda daha yıkım kararı alındığını belirterek, "Toplam 128 yıkım kapsamındaki okuldan 35 okulun yapımı tamamlanarak eğitim-öğretime kazandırılmıştır. Yık-Yap kapsamında 47 okulun yapımı ise devam etmektedir" dedi. Güçlendirme kapsamında 29 okulun inşaatının devam ettiğini belirten Köşger, bunlara ek olarak 8 okulun daha tahliye edileceğini bildirdi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki okul binalarının depremsel incelemeleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Köşger, 2020 yılı ekim ayında yaşanan deprem öncesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkezden yürüttüğü depremsel incelemeler sonucunda 83 okulun yıkım kapsamına alındığını ve bu okulların tahliyeleri gerçekleştirilerek ihale işlerinin başlatıldığını duyurdu.

"YIK-YAP KAPSAMINDA 47 OKULUN YAPIMI DEVAM EDİYOR"

30 Ekim 2020 yılında İzmir'de gerçekleşen deprem sonrasında da 30 okulda hasar kaydı tespit edildiği ve tahliye işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirten Vali Yavuz Selim Köşger, "Deprem sonrası ayrıca 15 okulda daha üniversitelerce yapılan incemeler sonucunda yıkım kararı alınmıştır. Toplam 128 yıkım kapsamındaki okuldan 35 okulun yapımı tamamlanarak eğitim-öğretime kazandırılmıştır. Yık-Yap kapsamında 47 okulun yapımı ise devam etmektedir. Geriye kalan 45 okuldan 20 okulun projelendirme işlemleri tamamlanmış olup ihale süreçlerine başlanmıştır. Kalan 25 okulun proje çalışmaları ise devam etmektedir. Bu 25 okulun da kısa sürede projelendirme işlemleri tamamlanacak olup ihale süreçleri başlayacaktır" dedi.

"29 OKULDA GÜÇLENDİRME İNŞAATLARI DEVAM EDİYOR"

Yıkılıp yeniden yapılacaklar haricinde de 64 okulun 2017-2022 yılları arasında eğitime kazandırıldığını vurgulayan Vali Köşger, "Yık-Yap kapsamı haricinde 15 okulun yapımına devam edilmektedir. 7 okulun projelendirme işlemleri tamamlanmak üzere olup ihale süreçlerine en kısa sürede başlanacaktır. Güçlendirme kapsamında ise 15 okulun güçlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Güçlendirme kapsamında 29 okulumuzun güçlendirme inşaatları devam etmektedir. Hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ile yapılan 2 okulumuz ile beraber ilimizde 64 okulun yapımı devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"8 OKUL DAHA TAHLİYE EDİLECEK"

Köşger, Pamukkale Üniversitesi'nin inceleme sonuçlarının da paylaşarak şunları kaydetti:

"Bunlara ilaveten Pamukkale Üniversitesi'nin incelemeleri sonucu riskli görülen sekiz okul da tahliye edilecektir. Bu süreçte, sevgili öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin anlayışı ve desteği için teşekkür eder, 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci yarısının hayırlı olmasını dilerim"