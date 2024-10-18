İZMİR Vali Elban: İzmir, teknoloji konusunda ciddi bir ekosistemi olabilecek bir şehir

İZMİR Valisi Süleyman Elban, dijitalleşmenin ve teknolojinin iş dünyasına, kamuya ve topluma etkilerini tartışmak ve çözümler sunmak amacıyla düzenlenen 'Digital Week' etkinliğinde yaptığı konuşmada, " İzmir, teknoloji konusunda ciddi bir ekosistemi olabilecek ve bu dünyada etkin görev alan, bu sektörde çalışan insanların büyük bir zevkle, büyük bir keyifle çalışabileceği, yaşayabileceği bir şehir. O nedenle biz de bu ve benzeri etkinlikleri genel anlamda prensip olarak çok önemsiyoruz ve destekliyoruz" dedi.

Dijitalleşmenin ve teknolojinin iş dünyasına, kamuya ve topluma etkilerini tartışmak ve çözümler sunmak amacı ile İzmir'de 'Digital Week' etkinliklerini ilki düzenlendi. Etkinliğe İzmir Valisi Süleyman Elban ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel ve Dijital Reklamcılar Derneği (DRD) Başkanı Alican Esen katılım gösterdi. Etkinlikte uluslararası düzeydeki teknoloji uzmanları, girişimcileri, akademisyenleri ve kamu temsilcilerini bir araya geldi. Etkinlikte konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Şu anki çağda hızı konuşmanın çok ötesine geçtik. Hızın gücünü ve boyutlarını, dönüşümü ve değişimi anlamaya çalışıyoruz. Çünkü bu dijitalleşme hayatımızı öyle değiştirdi ki artık 5-10 sene öncesinin kavramlarıyla hayatı anlayamaz hale geldik. Bu kadar güçlü dijitalleşmenin kişisel dönüşümün ve teknolojik dönüşümün olduğu bir dönemde bu gelişmelere uzak kalmak, bunu takip etmemek bu dünyayla ilişiği kesmek anlamına gelecek. Çünkü önceki dönemlerde, çok yakın geçmiş zamanda bile ülkeler arasındaki teknolojik farklar kat sayı olarak çok rahat değerlendirilebiliyordu ama şimdi bunun değerlendirilebilme şansı da yok. 8-10 yıl önce gündemimizde endüstri 4.0 girmişti. Bugün 5.0 da girmiş durumda. Dolayısıyla 4.0 ile beraber 5.0 da ilerliyor. Belki henüz kavramlaştırılmadı ama muhtemelen 2 yıl içerisinde henüz 4.0 daha sürecini tamamlamadan, 5.0 tam anlamıyla yerleşmeden 6.0 da hayatımıza girecek. Dolayısıyla hayatın her alanında bu varken reklam alanında da olmaması mümkün değil" dedi.

'İZMİR İÇİN TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİNİ ÇOK GELİŞTİĞİ BİR ŞEHİR OLMASI ADINA ARZUMUZ VAR'

Reklamcıların da bu dijital dünyayı, doğru anlayıp, doğru analiz edip dijitalleşmenin gücü, hızı ve ekonomik imkanlarını doğru kullanması gerektiğinin altını çizen Vali Elban, "Hem tüketiciye hem de üreticiye doğru köprü olmak ve doğru bilgilendirmek, onların da o ürünlerini doğru anlatması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu güzel etkinliğin ilimizde yapılmasında özellikle önemsiyorum. Bütün alanlarda İstanbul var. Ancak İzmir, teknoloji konusunda ciddi bir ekosistemi olabilecek ve bu dünyada özellikle etkin görev alan, bu sektörde çalışan insanların büyük bir zevkle, büyük bir keyifle çalışabileceği, yaşayabileceği bir şehir. O nedenle biz de bu ve benzeri etkinlikleri genel anlamda prensip olarak çok önemsiyoruz ve destekliyoruz. Kısa bir zaman içerisinde İzmir'in bir teknoloji ve teknoloji ekosisteminin çok geliştiği bir şehir olması konusunda arzumuz var" diye konuştu.

'İZMİRLİ TEKNOLOJİ ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN FİRMALAR İKİNCİ PLANDA KALABİLİYORDU'

İzmir'de bu dönemin en genç milletvekili olduğunu belirten AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Parlamentoda temsil etmeye gayret gösteriyorum. Aynı zamanda genç girişimciyim. Siyasete veya toplumsal meselelere başlamadan önce ticaret hayatımızda bir dijital dönüşüm firması kurarak yaklaşık 8,5 sene bu alanda faaliyet göstermeye çalıştık. İzmir İstanbul'un vesayeti altındadır. Sektöre girdiğimizde veya özel sektörün ihtiyaçlarını İzmirli firmalar karşılamaya çalıştığında ne yazık ki teknoloji ve dijital veya reklam alanında ikinci planda kalabiliyordu. Zaman içerisinde ciddi bir mücadele ortaya konularak iyi bir aşamaya gelindi. Ama halen İstanbul'daki büyük teknoloji firmaları üst düzeyde. O nedenle bizler de elimizden geldiğince özellikle İzmir'in potansiyelini taşıyan teknolojik ihtiyaçlar konusunda elimizden geleni yapmak için tüm hükümet kanalı olarak, kurumlarımız olarak bu mücadelenin içerisinde olduğumuzu belirmek istiyorum" ifadesine yer verdi.

'KENDİMİZİ SÜREKLİ DİJİTAL DÜNYADA GÜÇLÜ VE GÜNCEL TUTMAK DURUMUNDAYIZ'

Son araştırmalara göre bir IT mühendisinin eğitim hayatı boyunca almış olduğu bilgi ve birikimin güncelliğinin 2,5 yıla düştüğüyle ilgili ciddi bir kanı olduğunu söyleyen Milletvekili İnan, "O nedenle kendimizi sürekli dijital dünyada güçlü ve güncel tutmak durumundayız. Anlık olarak kaybettiğimiz bu bilgi gücü, ne yazık ki bizi hem ülke olarak hem de diğer kurumlarla verdiğimiz mücadele olarak geride bırakıyor. Özellikle bu ülkenin gençlerinin dijital hayatta potansiyelinin çok ama çok üstünde bir performans ortaya koyabileceği kanaatindeyim. Bize düşen İzmir'deki firmaların yeni girişimcilerin bu potansiyelinin büyük bir özgürlükle açığa kavuşturacak platformları güçlendirmek. Bizler de bu dönemde bunun mücadelesi içerisinde olduğumuzu belirtmek istiyoruz" dedi.

Dijital Reklamcılar Derneği (DRD) Başkanı Alican Esen ise "İzmir tarihi, kültürel zenginlikleri yanı sıra yeniliklere açık bir şehir olarak öncü adımlar atmaya devam ediyor. Bu eğitimin iş dünyasında, eğitimde, kamu sektöründe ve günlük yaşamımızda olumlu etkilerini göreceğiz" ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel ise "Böyle bir etkinlikte yer almak iletişim başkanlığı olarak esas görevimiz. Son yüzyılda yaşanan tüm gelişmeleri maalesef geride bıraktık. Dijital süreçlere uyum sağlamak her birimizi etkiliyor. Bu anlamda dijital okuryazarlığın anlamaya yöneliyoruz. Bu etkinliğin başlangıcıyla ileride daha büyük etkinliklerin düzenleneceğiniz umuyorum" dedi.