İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden 624 Çocuğa Bayramlık Kıyafet Desteği

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden 624 Çocuğa Bayramlık Kıyafet Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla İzmir ve Manisa'da 624 çocuğun bayramlık kıyafet alışverişine katkı sağladı. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapılan bu yardım, ihtiyaç sahibi çocukların bayramda yeni giyisilerle uyanmasını amaçlıyor.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla İzmir ve Manisa'da 624 çocuğun bayramlık kıyafet alışverişine katkı sağladı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında bu yıl da yüzlerce çocuğun bayram sabahında yeni giyisilerle yüzlerinde tebessümle uyanmasının sağlanacağı belirtildi.

Hayır anlayışının toplumda dayanışma ve merhamet duygularını pekiştirdiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vakıf kültürü sadece tarihi yapıları korumakla sınırlı değildir, aynı zamanda insanı yaşatma, ihtiyaç sahibine ulaşma anlayışıdır. Vakıf senetlerinde yer alan bu tür hayır şartlarını günümüzde de uygulamak, vakıf ruhunu canlı tutmak ve toplumsal faydayı sürdürülebilir kılmak açısından büyük önem taşımaktadır."

Vakıf yetkilileri, çocuklardan ve ailelerden teşekkür mesajı aldıklarını, bu tür sosyal yardımlarının aynı duyarlılıkla devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul'da

İstanbul'daki barış zirvesi başladı! İlk sözler Bakan Fidan'dan
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor

Bakanlık düğmeye bastı! 6 ürün piyasadan toplatılıyor
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti

Belediye mi işçiler mi? Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a imzayı atıyor

İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a imzayı atıyor
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Pınar Altuğ'dan açıklama

Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Altuğ'dan açıklama
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu

Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
Oktay Kaynarca'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür

Yarışmacı kolay soruda elendi, Oktay Kaynarca kendini tutamadı
Bu nasıl anne! Çocuğunu dövdü, bağırdı, ısırdı

Bu nasıl anne! Çocuğuna yaptıkları kan dondurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.