İzmir, Uşak ve Aydın'da İsrail Saldırılarına Tepki Gösterildi

İzmir, Uşak ve Aydın'da toplanan çok sayıda kişi, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.

İzmir'de Konak Meydanı'ndan toplanan çok sayıda kişi, İsrail aleyhine slogan attı. Ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıyan vatandaşlar, tekbir getirdi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İl Başkanı İlyas Duman grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası sularda barbarca bir saldırıda bulunduğunu söyledi.

Yardım taşıyan gönüllülerin hedef alındığına dikkati çeken Duman, "Bu sadece bir saldırı değil, hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesidir. İsrail'in sicili bellidir. 1948 yılından beri Filistin halkını abluka altında tutan, şehirlerini yıkan, sivilleri hedef alan, çocukları katleden bu işgal rejimi bugün bir kez daha vahşetini sergilemekte, korkaklığını ortaya koymaktadır." dedi.

Duman, İslam ülkelerinin derhal İsrail'e müdahale etmesi gerektiğini belirtti.

Uşak

Uşak'ta da Atapark'ta toplanan vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Atapark çevresinde yürüdü.

Bazı katılımcıların ise Filistin kefiyesi taktığı görüldü. Katılımcılar yürüyüş sırasında çeşitli sloganlar attı.

Yürüyüşün ardından katılımcılar Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Daha sonra Filistin'e Destek Platformu çatısı altındaki sivil toplum kuruluşları temsilcileri açıklama yaptı.

Aydın

Aydın'ın Efeler ilçesinde de İstasyon Meydanı'nda bir grup vatandaş toplandı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıyan grup, slogan atıp İsrail'e tepki gösterdi.

Vatandaşlar, Küresel Sumud Filosu ile ilgili haberleri meydandan takip edeceklerini belirtti.