İzmir-Uşak kara yolu Sirge Köyü yakınlarında kaza: 4 yaralı

İzmir-Uşak karayolu Sirge köyü yakınlarında meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Bir otomobil, bir traktöre arkadan çarptı. Yaralılar Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İzmir- Uşak kara yolu Sirge Köyü yakınlarında meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir- Uşak karayolu Sirge köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; E.B. (34) idaresindeki 42 AJP 836 plakalı otomobil, N.A. (59) idaresindeki 45 K 8452 plakalı traktöre arkadan çarptı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, jandarma ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince kazada yaralanan araç sürücüleri ve yolcu olarak bulunan İ.B. (70) ve F.B. (66) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK