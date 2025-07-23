İzmir Urla'daki Orman Yangını İkinci Güne Girdi

İZMİR'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ikinci günde de sürüyor. Yangında zarar gören alanlar dron ile görüntülendi.

Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 4 dozer, 40 arazöz, su tankeri ve personelle karadan müdahale edildi. Havanın kararmasıyla birlikte hava unsurlarının çalışması dururken, gece boyunca karadan müdahale sürdü.

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları, alevlere yeniden su atmaya başladı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken, yangında oluşan zarar gün ağarınca ortaya çıktı. Bölge dron ile görüntülendi.