İzmir Urla'da Tarım Alanında Başlayan Yangın Ormana Sıçradı
Urla ilçesindeki yangın, rüzgar etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Hava ve kara araçlarıyla müdahale ediliyor.
İzmir'in Urla ilçesinde tarım alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Barbaros Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel