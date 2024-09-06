Üye Girişi
Haberler

İzmir Urla'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Urla ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına müdahale başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale başlatıldı.

Kuşçular Mahallesi'ndeki ormanlık, makilik ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 6 helikopter, 29 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Doğal Afet Acil Durum Güncel Çevre izmir Yaşam Urla

İsrail askerleri, Türk aktivisti öldürdü

İsrail askerleri, Türk aktivisti öldürdü

 Bomba iddia! Amcanın aracının koltukları söküldü, Narin'e ait yeni DNA bulgularına rastlandı

Amcasının aracı söküldü, ön koltukta bulunanlar umutları iyice tüketti

 Tatiller uzuyor, esnek mesai geliyor! Çalışma hayatında milyonları ilgilendiren düzenleme için ilk adım atıldı

Çalışma hayatında milyonları ilgilendiren düzenleme için ilk adım atıldı
Polatların tahliye kararına tepkiler çığ gibi: Adaletiniz batsın

Polatların tahliye kararı ortalığı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
7 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Boğa, Akrep burcu yorumu! 7 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İlk ara tatil ne zaman? 2024-2025 eğitim dönemi Kasım tatili ne zaman? 2024 MEB ara tatil tarihleri! Engin Polat tahliye oldu mu? Engin Polat hapiste mi? Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2024-2025 transfer sezonu bitti mi, ara transfer sezonu ne zaman? Sıcak Takip filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sıcak Takip filmi ne zaman, nerede çekildi? Hızlı ve Öfkeli 8 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hızlı ve Öfkeli 8 filmi ne zaman, nerede çekildi? Amerika tarım dışı istihdam verileri ne zaman açıklanacak? ABD tarım dışı istihdam verisi kaç bekleniyor? Büyük Gözler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Büyük Gözler filmi ne zaman, nerede çekildi? Ezgi Eygi kimdir? Ezgi Eygi neden öldürüldü? 2024-2025 KYK Yurtları ne zaman açılacak? KYK Yurtları hangi gün açılıyor, tarih belli mi? Bir Gece Masalı hangi gün? Bir Gece Masalı nerede çekiliyor, yayın saati ne?
title