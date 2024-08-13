İzmir Urla'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Demircili Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.