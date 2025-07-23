İzmir Urla'da Orman Yangınına Havadan Müdahele Başladı

İzmir Urla'da Orman Yangınına Havadan Müdahele Başladı
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İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterlerle havadan müdahale ediliyor. Ekipler yangının söndürülmesi için çalışmalarına devam ediyor.

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangına havadan müdahale sabahın ilk ışıklarıyla başladı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı söndürme helikopterleri ile sabah saatlerinde müdahaleye edilirken, ekipleri bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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