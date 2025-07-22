İzmir Urla'da Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale

İZMİR'in Urla ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Kuşçular Mahallesi'ndeki ormanda saat 18.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevleri ve yayılan dumanı görenlerin ihbarı üzerine itfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan müdahale başlatırken, hava desteği de sağlandı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,