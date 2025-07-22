İzmir Urla'da Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale

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İzmir'in Urla ilçesinde başlayan orman yangınına, rüzgarın etkisiyle büyümesi üzerine havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR'in Urla ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Kuşçular Mahallesi'ndeki ormanda saat 18.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevleri ve yayılan dumanı görenlerin ihbarı üzerine itfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan müdahale başlatırken, hava desteği de sağlandı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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