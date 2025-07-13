İzmir Urla'da Orman Yangını Başladı

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Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, bölgeye ekip gönderdi.

İZMİR'in Urla ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Urla ilçesi Naipli Mahallesi yakınlarındaki ormanda bugün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter, uçak, arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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