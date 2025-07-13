İzmir Urla'da Orman Yangını

İZMİR'in Urla ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Urla ilçesi Naipli Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter, uçak, arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.