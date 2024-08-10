İzmir Urla'da Makilik Alanda Yangın Çıktı
İzmir'in Urla ilçesinde bulunan makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Bademler Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ve 2 yer ekibi yönlendirildi.
Yangın söndürülmeye çalışılıyor.