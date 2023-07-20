İzmir Urla'da Makilik Alanda Yangın Çıktı
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İzmir'in Urla ilçesinde bulunan makilik alanda çıkan yangın, ekipler tarafından söndürülmeye çalışılıyor. İtfaiye ekipleri ve orman bölge müdürlüğü yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerce söndürülmeye çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Zeytineli Mahallesi'nde bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını söndürmek için çalışmalar sürdürülüyor.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel