İzmir Urla'da Makilik Alanda Yangın Çıktı

İzmir'in Urla ilçesinde bulunan makilik alanda çıkan yangın, ekipler tarafından söndürülmeye çalışılıyor. İtfaiye ekipleri ve orman bölge müdürlüğü yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.