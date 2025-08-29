İzmir Urla'da Limanda Yangın: 5 Tekne Etkilendi

İzmir Urla'da Limanda Yangın: 5 Tekne Etkilendi
Urla ilçesindeki limanda bir teknede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle 4 tekneye daha sıçradı. Yangın sonucunda 2 tekne battı, 3'ünde hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İZMİR'in Urla ilçesindeki limanda bir teknede çıkan yangın, 4 tekneye daha sıçradı. Yanan 5 tekneden 2'si batarken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Urla'nın Çeşmealtı bölgesinde limanda bulunan bir teknede, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Tekneden yükselen siyah duman gökyüzünü kapladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede yanındaki 4 tekneye daha sıçradı. Alevlere teslim olan teknelerden 2'si batarken, 3'ünde hasar oluştu. 5 ila 8 metre uzunluğundaki teknelerin çoğunun balıkçı teknesi olduğu öğrenildi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Diğer yandan yangın sırasında tekne sahiplerinin, yanan teknelerinin limana bağlı halatlarını kestikleri ve tekneleri açığa yönlendirdikleri öğrenildi.

