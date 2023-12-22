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İzmir Urla'da Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

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İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İzmir'in Urla ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.K. idaresindeki 35 RN 121 plakalı kamyonet, İzmir-Çeşme otoyolu Karaburun kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarpıp devrildi.

Kazada kamyonetteki Atacan İşingen hayatını kaybetti, sürücü H.K. ile O.C.A. ve B.Ü. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Urla Devlet ile Dokuz Eylül Üniversitesi hastanelerine kaldırıldı.

İşingen'in cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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