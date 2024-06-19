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İzmir Urla'da çıkan yangın kontrol altına alındı

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İzmir'in Urla ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Balıklıova Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangına 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 4 su ikmal ve 5 dozer ile müdahale edildi.

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Balıklıova Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Saat 16.25'te çıktığı belirtilen yangına, ilk müdahalenin 16.30'da gerçekleştirildiği bildirildi.

Karaburun ilçesindeki yangınla birlikte her iki yangına 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 4 su ikmal ve 5 dozer ile müdahale edildiği aktarıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Helikopter İzmir Urla İzmir Doğa Yaşam Güncel Haberler

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