İzmir Urla'da çıkan yangın kontrol altına alındı
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İzmir'in Urla ilçesinde bulunan makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerce kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Zeytineli Mahallesi'nde bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel