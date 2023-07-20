İzmir Urla'da çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Urla ilçesinde bulunan makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.