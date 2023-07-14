İzmir Urla'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Güncel Haberler
İzmir'in Urla ilçesindeki makilik alanda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın, yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Demircili Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozerle müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmalarına devam edildiği bildirildi.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel