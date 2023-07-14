İzmir Urla'da çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Urla ilçesindeki makilik alanda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın, yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.