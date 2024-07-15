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İzmir Urla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları başladı.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İçmeler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 28 arazöz, 9 su ikmal aracı, 4 dozer ve 6 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının dün akşam saat 22.50'de çıktığı ve ilk müdahalenin 23.05'te yapıldığı belirtildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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